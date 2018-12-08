Украинец Рыбалка забил дебютный гол в сезоне за турецкий клуб: видео
Украинский полузащитник "Сивасспора" Сергей Рыбалка отметился голом в матче 15-го тура чемпионата Турции против "Гезтепе" (2:0).
На 59-й минуте гости остались вдесятером. И уже через минуту "Сивасспор" получил право на пенальти. Выполнять его взялся Сергей Рыбалка и был точным. А на 80-й минуте Дуглас закрепил преимущество хозяев.
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После 15-ти туров "Сивасспор" набрал 21 очко и поднялся на 9 строчку в турнирной таблице.
Отметим, что для Рыбаки этот забитый мяч стал дебютным в текущем сезоне (15 матчей).
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Источник: 24 Канал
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