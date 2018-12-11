Украинец Селезнев подписал предварительный контракт с новым клубом

Украинский форвард "Акхисара" Евгений Селезнев подписал предварительный контракт с турецким "Ризеспором".

Как сообщает турецкое издание SporX со ссылкой на комментатора beIN Sports Тюнера Метина, Евгений Селезнев уже окончательно определился с новой командой.

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Интересно, что экс-тренер "Акхисарспора" Окан Бурук сейчас возглавляет "Ризеспор" и хочет видеть в своей команде Селезнева, который хорошо себя проявил в прошлом сезоне. За "Ризеспор" сейчас уже выступает один украинский нападающий Александр Гладкий.

Также Евгением долгое время интересовался "Галатасарай", но теперь турецкий гранд не собирается подписывать украинца.

"Ризеспор" занимает последнее место в чемпионате Турции. После 11 туров в активе команды 15 очков. В нынешнем сезоне Селезнев провел за "Акхисар" 13 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.

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