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Украинец Сергей Полунин снялся в рекламной кампании Balmain: видео

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Сергей Полунин в рекламной кампании Balmain
Сергей Полунин в рекламной кампании Balmain

Всемирно известный украинский танцовщик Сергей Полунин снялся в рекламной кампании коллекции осень-зима 2018 французского модного дома Balmain.

Креативный директор Оливье Рустам задумал снять серию видеороликов Balmain вокруг идеи "мир как музыкальный инструмент".

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Balmain уже показывали короткие ролики с известными представителями искусства и шоу-бизнеса: актриса Милла Йовович, певица Шарлотт Лоуренс, рок-исполнитель Джеймс Бэй, модели Су Джу Пак и Дафна Гиннес.

Сергій Полунін / Balmain
Сергей Полунин / Balmain

Теперь к списку присоединился украинская звезда балета Сергей Полунин.

Режиссером ролика стал Джейк Нава. Музыкальным оформлением занимался шведский композитор Людвиг Геранссон.

сергій полунін
Сергей Полунин / Balmain

В видео танцор примеряет фирменный оливково-зеленый жакет Balmain с блестящими штанами и демонстрирует несколько па.

Сергей Полунин в рекламной кампании Balmain осень-зима 2018/2019: смотрите видео

 

Кто такой Сергей Полунин?
Сергей, который родом из города Херсон, уже в 17 лет пошел в большой балет. Тогда его приняли в труппу лондонского Королевского балета, а через два года избрали самым молодым премьером в истории. В 22 Сергей сбежал из Королевского балета и отправился искать счастья и самореализации в Россию. Впоследствии о нем узнали во всем мире.

В сентябре прошлого года Сергей Полунин попал в список лучших мужчин 2017 по версии британского журнала GQ. После этого его часто стали приглашать к участию в американских фильмах и в модных фотосессиях.

Теги: LifeStyle Мода Исскусство
Источник: 24 Канал
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