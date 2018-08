Украинец создал лучший в 2018 году короткометражный фильм о Dota 2

На The International 2018 объявили победителя Short Film Contest. В первом этапе голосования его выбирали зрители по системе "лайк, дизлайк, пропустить".

Short Film Contest – это ежегодный конкурс среди тех любителей Dota 2, кто хочет попробовать себя в роли режиссера короткометражных фильмов.

В этом году победителем стала лента On The Cliff от киевлянина под ником Keller Max. Это стало известно в перерыве между матчами второго дня плей-офф чемпионата мира по Dota 2 – The International 2018.

Призовой фонд конкурса составляет 43,5 тысячи долларов, победитель получит 25 тысяч.

Победитель TI8 Short Film Contest

