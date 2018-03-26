Украинец создал робота, который поможет очищать водоемы

Украинский студент Руслан Коптев вместе с командой разработал новый продукт, который поможет очищать водоемы от загрязнений.

Об этом пишет Ecotown.

Робот действует по принципу пылесоса – он собирает весь мусор с поверхности рек. Разработка работает на солнечных батареях, а управлять ими можно через сеть WI-FI.

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"У команды, которая работала над этим изобретением, появилась идея и цель очистить водоемы города от мусора. Этот робот был собран из подручных материалов. Мы его запустили, протестировали – он работает", – рассказал Коптев.

Во время тестирования робот из реки Ингул в Кропивницкому собрал около 20 кг мусора.

Как рассказал разработчик, стоимость устройства составляет 25 тысяч долларов. Он уже обратился к мэрии и готовит подробный отчет о всех необходимых расходах и нюансах эксплуатации.