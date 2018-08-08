Украинец стал чемпионом мира по тайскому боксу
Украинский боец Владислав Еременко в Бангкоке выиграл чемпионат мира по тайскому боксу среди юниоров в весовой категории до 67 килограмм.
17-летний украинский боец смог одолеть всех четырех соперников в своей весовой категории на первенстве планеты среди юниоров: из Турции, России, Израиля и Португалии, пишет Xsport.
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Также в финалы чемпионата мира вышли другие украинские бойцы Ксения Радова, Филипп Бачинский, Шамиль Мустафаев, Егор Скурихин, Михаил Дзвонив и Владислав Опара.
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Источник: 24 Канал
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