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НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украинец стал чемпионом мира по тайскому боксу

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Владислав Еременко победил на чемпионате мира
Владислав Еременко победил на чемпионате мира / Спортивный комитет Украины

Украинский боец Владислав Еременко в Бангкоке выиграл чемпионат мира по тайскому боксу среди юниоров в весовой категории до 67 килограмм.

17-летний украинский боец смог одолеть всех четырех соперников в своей весовой категории на первенстве планеты среди юниоров: из Турции, России, Израиля и Португалии, пишет Xsport.

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Также в финалы чемпионата мира вышли другие украинские бойцы Ксения Радова, Филипп Бачинский, Шамиль Мустафаев, Егор Скурихин, Михаил Дзвонив и Владислав Опара.

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Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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