Украинец Темиров принес сборной четвертую медаль на чемпионате мира по борьбе
Украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров завоевал бронзу чемпионата мира в Будапеште в категории до 63 кг.
В соревнованиях Темиров стартовал победой над казахстанцем Алдином Нугумановым из Казахстана (11:1) в квалификации. После этого украинец в 1/8 победил болгарина Николая Вичева (9:1), а в четвертьфинале одолел киргизстанца Урматбека Аматова (8:5). Однако в схватке за выход в золотой финал Темиров в борьбе уступил бронзовому призеру Олимпийских игр 2016 узбеку Ельмурату Тасмурадову (3:4).
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В поединке за 3-е место крымскотатарский украинец победил китайца Эрбату Туо (3: 1).
Это первая награда для Темирова на чемпионатах мира и первая награда Украины в греко-римской борьбе на этих соревнованиях.
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