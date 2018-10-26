Украинец Темиров принес сборной четвертую медаль на чемпионате мира по борьбе

Украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров завоевал бронзу чемпионата мира в Будапеште в категории до 63 кг.

В соревнованиях Темиров стартовал победой над казахстанцем Алдином Нугумановым из Казахстана (11:1) в квалификации. После этого украинец в 1/8 победил болгарина Николая Вичева (9:1), а в четвертьфинале одолел киргизстанца Урматбека Аматова (8:5). Однако в схватке за выход в золотой финал Темиров в борьбе уступил бронзовому призеру Олимпийских игр 2016 узбеку Ельмурату Тасмурадову (3:4).

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В поединке за 3-е место крымскотатарский украинец победил китайца Эрбату Туо (3: 1).

Є ЩЕ ОДНА МЕДАЛЬ!!!!



Вітаємо українського борця греко-римського стилю Ленура Темірова, що виступає у ваговій категорії до 63 кг, з «бронзою» чемпіонату світу в Будапешті. pic.twitter.com/uBjKjrsHss — НОК України (@OlympicUA) 26 октября 2018 г.

Это первая награда для Темирова на чемпионатах мира и первая награда Украины в греко-римской борьбе на этих соревнованиях.

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