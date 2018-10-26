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      Украинец Темиров принес сборной четвертую медаль на чемпионате мира по борьбе

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      Ленур Темиров выиграл бронзу на чемпионате мира по греко-римской борьбе
      Ленур Темиров выиграл бронзу на чемпионате мира по греко-римской борьбе

      Украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров завоевал бронзу чемпионата мира в Будапеште в категории до 63 кг.

      В соревнованиях Темиров стартовал победой над казахстанцем Алдином Нугумановым из Казахстана (11:1) в квалификации. После этого украинец в 1/8 победил болгарина Николая Вичева (9:1), а в четвертьфинале одолел киргизстанца Урматбека Аматова (8:5). Однако в схватке за выход в золотой финал Темиров в борьбе уступил бронзовому призеру Олимпийских игр 2016 узбеку Ельмурату Тасмурадову (3:4).

      Читайте также: Украинка Юлия Ткач-Остапчук завоевала бронзовую награду на чемпионате мира по вольной борьбе

      В поединке за 3-е место крымскотатарский украинец победил китайца Эрбату Туо (3: 1).

      Это первая награда для Темирова на чемпионатах мира и первая награда Украины в греко-римской борьбе на этих соревнованиях.

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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