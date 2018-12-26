Украинец Тухаев с сенсации начал чемпионат мира по шахматам в России

В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу. В стартовый день соревнований, 26 декабря, сыграны партии трех туров в быстрых шахматах (рапиде).

Наши спортсмены вне политики поехали на территорию страны-агрессора в довольно приличном составе, пишет UA-football.

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При этом один из украинец, 30-летний уроженец Керчи Адам Тухаев на самом старте первенства по рапиду создал громкую сенсацию, одолев белыми действующего чемпиона мира по классическим шахматам Магнуса Карлсена.

Впоследствии Карлсен уже белыми проиграл партию второго тура узбеку Шамсиддину Вохидову. И только в третьем поединке, обыграв черными россиянина Стефана Погосяна, Магнус частично реабилитировался.

В свою очередь Тухаев после феерического старта вторую партию проиграл черными армянском гроссмейстеру Тиграну Петросяну, а в третий разошелся белыми миром с другим известным представителем Армении Левоном Ароняном.

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Лучше всез среди представителей Украины ожидаемо стартовал Антон Коробов. На его счету – 2,5 очка (победы над россиянином Сергеем Заболотным и израильтянином Ница Штейнбергом, ничья с еще одним представителем Израиля Евгением Постным).

Аналогичное с Коробовым достижение имеет Александр Зубов, который сыграл только с представителями России: выиграл у Марата Макарова и Сергея Дригалова и сыграл вничью с Евгением Левиным.

Еще двое украинцев– Эльдар Гасанов и Вячеслав Борисенко – имеют по одному пункту.

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