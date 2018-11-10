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      Украинец Валерий Чеботарь стал вице-чемпионом мира по карате

      29 Читати новину українською
      Валерий Чеботарь
      Валерий Чеботарь / Международная федерация карате

      Украинский каратист Валерий Чеботарь, выступающий в весе до 84 килограмм, завоевал серебряную награду чемпионата мира в Мадриде.

      Эта победа стала исторической для украинского карате, поскольку впервые украинский спортсмен Валерий Чеботарь из Черновцов получил награду.

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      Напомним, что это первый чемпионат мира в олимпийском статусе карате и пресс-конференция будет проходить сразу в день возвращения команды в Украину.

      "Иногда выиграть все матчи недостаточно для золота. Мечтал услышать украинский гимн, но эту мечту у меня отняли", – заявил после финала Валерий Чеботарь.

       

      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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