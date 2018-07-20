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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Украинец вернулся с Бали, привезя редкую болезнь

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Украинец вернулся с Бали, привезя редкую болезнь
/ Фото из открытых источников

Житель Запорожья привез с отдыха на острове Бали (Индонезия) экзотическую паразитарную болезнь – шистосомоз.

Об этом, ссылаясь на областной лабораторный центр, сообщает 061.ua.

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"В Украине за последние 10 лет таких случаев было всего два. Запорожский больной в течение почти года, находясь в Индонезии, купался в пресных водоемах. Это основной путь заражения шистосомозом наряду со стиркой белья в них, рыбалкой; несоблюдением правил личной гигиены", – говорится в сообщении.

шистосомоз

Схема заражения шистосомозом

По информации, в ноябре 2017 года у запорожца появился зуд на коже, сухой кашель, а также периодически повышалась температура. Со временем появились новые симптомы: увеличились лимфатические узлы, появились геморрагические проявления и усилился зуд. Перед тем, как обратиться за медицинской помощью, больной в течение 2 недель потерял 3 килограмма веса, усилился кашель. К тому же, в его легких было обнаружено патологическое образование.

Шистосомоз

Одни из кожных проявлений шистосомоза

"Специалисты лабораторного центра в биоматериале от больного обнаружили возбудитель шистосомоза. В условиях инфекционного стационара больной прошел курс лечения протипаразитарним препаратом. Состояние больного несколько улучшилось, но впереди еще ряд исследований", – отмечают в сообщении.

Что такое шистосомоз?
В мире шистосомоз относится к одному из распространенных паразитозов у человека – второе место в мире после малярии. ВОЗ отмечает, что ежегодно от него умирают до 200 тысяч человек. Это тропическое паразитарное заболевание, вызываемое кровяными сосальщиками (трематодами) из рода Schistosoma. Характеризуется дерматитом в период внедрения паразитов в кожу с последующим развитием лихорадки, интоксикации, уртикарии, поражения кишечника или мочеполовых органов и других симптомов. Клиническая картина при шистосомозе обусловлена, главным образом, развитием иммунноаллергической реакции на яйца паразитов. 

Теги: Новости Украины Медицина Лечение Здоровье Индонезия Новости Запорожья
Источник: 24 канал
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