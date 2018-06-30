Украинец Владислав Сиренко получил титул WBF International

Еще один украинский боксер примерил престижный пояс. Супертяж Владислав Сиренко, которого тренирует экс-тренер Александра Усика Джеймс Али Башир, легко оформил титул WBF International.

В своем восьмом поединке в профиринге в Кейптауне украинец одолел представителя Демократической Республики Конго Дидье Найфа. Сделал это Сиренко уже в своей фирменной манере – нокаутом в первом раунде.

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Так, наш боксер отпраздновал уже свою восьмую победу в профессионалах. Семь из них Сиренко получил нокаутируя соперников.