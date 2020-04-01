04:48
1 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Украинец воевал за боевиков, шпионил для ФСБ, служил в ВСУ, а теперь идет под суд

      - Читати новину українською
      На Ровенщине будут судить мужчину, который после двух лет на службе у боевиков вступил в ВСУ / glavcom.ua

      На Ровенщине перед судом предстанет военный Вооруженных сил Украины, который ранее воевал на стороне боевиков на Донбассе и шпионил для российской ФСБ. Его подозревают в государственной измене и участии в незаконном вооруженном формировании.

      Обвинительный акт в отношении мужчины уже передан в Ровенский городской суд, сообщает прокуратура Ровенской области.

      К слову На помощь боевикам на Донбасс прибыли российские военные, – разведка

      Мужчина в 2019 году вступил в ряды одной из бригад Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется на Днепропетровщине. Буквально перед этим в феврале 2019 он в течение 2 лет воевал против ВСУ на Донбассе.

      Можно было бы подумать, что он "взялся за голову", но нет – после начала службы в Вооруженных силах боевик шпионил в пользу ФСБ России.

      Мужчина собирал для агресора информацию о ротации, перемещения и вооружения подразделений ВСУ. По мнению прокуратуры, это могло повредить обороноспособности страны.

      Что грозит боевику? Его обвиняют по статьям о государственной измене и участии в незаконном вооруженном формировании. Обе статьи предусматривают до 15 лет за решеткой. Если вину мужчины докажут, самое малое, что ему грозит – 8 лет.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости России Украина – Россия ФСБ Вооруженные силы Украины Пророссийские боевики Ровно Война на Донбассе Новости Украины
      Комментарии

      Читайте также

      31 марта , 21:53 Россия заочно обвинила Чубарова: что ему инкриминируют
      Новини України 1377
      31 марта , 22:41 От коронавируса в Украине умерли уже 17 человек
      Лікування 16606
      31 марта , 23:28 ГБР открыло дело против Нефедова, – СМИ
      Новини України 1379
      31 марта , 23:53 Граница не на замке: как МИД собирается спасать украинцев, оставшихся за рубежом
      Блоги 1466
      31 марта , 23:35 Европа приближается к пику пандемии коронавируса: ситуация идет к улучшению – ВОЗ
      Новини світу 2019
      31 марта , 23:00 Зеленский уйдет, а Коломойский будет всегда: депутатам угрожали из-за закона о банках
      Новини України 4571
      31 марта , 22:25 Рози Хантингтон-Уайтли обнажила грудь: соблазнительное фото
      Новини шоу-бізнесу 1648
      сегодня , 03:02 Украина поддержала санкции Евросоюза против Беларуси: детали
      Новини України 1803
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      31 марта , 20:17 Мошенничество в боксах: что нужно знать, когда проходишь сертификацию или техосмотр автомобиля
      Андрій Дронь
      31 марта , 19:40 Коронавирус и кризис: повлияет ли пандемия COVID-19 на ход медреформы
      Світлана Попова
      31 марта , 18:49 В сеть попали концепты новой линейки вин Villa Krim
      Ліза Астахова
      Залиште відгук