Украинец воевал за боевиков, шпионил для ФСБ, служил в ВСУ, а теперь идет под суд

На Ровенщине перед судом предстанет военный Вооруженных сил Украины, который ранее воевал на стороне боевиков на Донбассе и шпионил для российской ФСБ. Его подозревают в государственной измене и участии в незаконном вооруженном формировании.

Обвинительный акт в отношении мужчины уже передан в Ровенский городской суд, сообщает прокуратура Ровенской области.

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Мужчина в 2019 году вступил в ряды одной из бригад Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется на Днепропетровщине. Буквально перед этим в феврале 2019 он в течение 2 лет воевал против ВСУ на Донбассе.

Можно было бы подумать, что он "взялся за голову", но нет – после начала службы в Вооруженных силах боевик шпионил в пользу ФСБ России.

Мужчина собирал для агресора информацию о ротации, перемещения и вооружения подразделений ВСУ. По мнению прокуратуры, это могло повредить обороноспособности страны.