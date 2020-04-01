Украинец воевал за боевиков, шпионил для ФСБ, служил в ВСУ, а теперь идет под суд
На Ровенщине перед судом предстанет военный Вооруженных сил Украины, который ранее воевал на стороне боевиков на Донбассе и шпионил для российской ФСБ. Его подозревают в государственной измене и участии в незаконном вооруженном формировании.
Обвинительный акт в отношении мужчины уже передан в Ровенский городской суд, сообщает прокуратура Ровенской области.
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Мужчина в 2019 году вступил в ряды одной из бригад Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется на Днепропетровщине. Буквально перед этим в феврале 2019 он в течение 2 лет воевал против ВСУ на Донбассе.
Можно было бы подумать, что он "взялся за голову", но нет – после начала службы в Вооруженных силах боевик шпионил в пользу ФСБ России.
Мужчина собирал для агресора информацию о ротации, перемещения и вооружения подразделений ВСУ. По мнению прокуратуры, это могло повредить обороноспособности страны.
Что грозит боевику? Его обвиняют по статьям о государственной измене и участии в незаконном вооруженном формировании. Обе статьи предусматривают до 15 лет за решеткой. Если вину мужчины докажут, самое малое, что ему грозит – 8 лет.
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