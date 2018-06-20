Украинец выбежал на поле во время матча Россия – Саудовская Аравия на Чемпионате мира
В Москве украинца оштрафовали за нарушение правил поведения во время матчей Чемпионата мира 2018 Он выбежал на поле во время игры Россия – Саудовская Аравия 14 июня.
Российский суд оштрафовал С. Кравченко на семь тысяч рублей (2900 гривен) за административное правонарушение, сообщает российский "Интерфакс".
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Украинцу также запрещено посещать официальные спортивные мероприятия в течение шести месяцев.
На судебном заседании болельщик признал свою вину.
Стоит отметить, что это пока единственное административное дело в отношении болельщика, которое поступило в суды с начала ЧМ-2018.
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К слову, именно на этом матче на трибунах развернули украинский флаг.