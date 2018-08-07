Украинец выиграл золото в первом розыгрыше медалей на ЧЕ-2018 по легкой атлетике

На Чемпионате Европы-2018 по легкой атлетике состоялся первый розыгрыш медалей в дисциплине 50 км по спортивной ходьбе.

Украинский ходок Марьян Закальницкий в упорной борьбе завоевал золотую награду этих соревнований, показав время 3:46.32.Наш спортсмен опередил словака Тоза Матеджа (3:47.27) и белоруса Дзубина Дмитрия (3:47.59).

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23-летний украинец Марьян Закальницкий имел второй результат сезона в Европе на дистанции спортивной ходьбы в 50 км. Свой статус фаворита он уверенно подтвердил – украинец лидировал вторую часть дистанции и первым пересек финиш.

Отметим, что эта медаль стала первой на Чемпионате Европы-2018 по легкой атлетике для сборной Украины.

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