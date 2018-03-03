Украинец завоевал медаль на Континентальном кубке по дзюдо
Украинский дзюдоист Артем Хомула получил медаль в первый день Открытых континентальных Кубков, которые принимают Прага (мужчины) и Варшава (женщины).
Об этом говорится на странице "Федерации дзюдо Украины" в Facebook.
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Сумчанин завоевал "серебро" в категории до 73 килограммов. В финале он уступил итальянцу Аугусто Мелони.
В Национальном олимпийском комитете Украины тоже поздравили украинца с победой.
"Артем Хомула – серебряный призер открытого Континентального Кубка по дзюдо в Праге! Молодец! Дальнейших успехов!" –говорится в сообщении.
К слову, украинская спортсменка Дарья Билодед, которой исполнилось всего лишь 17 лет, победила на турнире по дзюдо Grand Slam в Париже. Как известно, соревнования считаются одними из самых престижных в мире.