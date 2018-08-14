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СКАНДАЛ С ФИЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украинец завоевал серебро на чемпионате мира по спортивному ориентированию

19 Читати новину українською
Руслан Глебов стал серебряным призером чемпионата мира
Руслан Глебов стал серебряным призером чемпионата мира

В Латвии состоялся чемпионат мира по спортивному ориентированию бегом. Серебряную медаль для сборной Украины завоевал Руслан Глебов на длинной дистанции.

Всего участие в соревнованиях приняли 345 спортсменов из 44 стран. Сборная Украины была представлена 9 атлетами: Руслан Глебов, Александр Кратов, Денис Щербаков, Артем Панченко, Тарас Рачук, Елена Федорова, Елена Питиримова, Ольга Панченко, Екатерина Дзема, сообщает Спортивный комитет Украины.

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К сожалению, больше никто из украинцев не сумел добраться до пьедестала. Следующим лучшим результатом было пятое место Александра Кратова на средней дистанции. Стоит отметить, что Руслан Глебов на средней дистанции стал одиннадцатым.

В топ-10 чемпионата прорвались девушки в командной эстафете. Они заняли одиннадцатую строчку.

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Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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