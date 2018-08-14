Украинец завоевал серебро на чемпионате мира по спортивному ориентированию

В Латвии состоялся чемпионат мира по спортивному ориентированию бегом. Серебряную медаль для сборной Украины завоевал Руслан Глебов на длинной дистанции.

Всего участие в соревнованиях приняли 345 спортсменов из 44 стран. Сборная Украины была представлена 9 атлетами: Руслан Глебов, Александр Кратов, Денис Щербаков, Артем Панченко, Тарас Рачук, Елена Федорова, Елена Питиримова, Ольга Панченко, Екатерина Дзема, сообщает Спортивный комитет Украины.

Читайте также: Сборная Украины по легкой атлетике вернулась после чемпионата Европы-2018

К сожалению, больше никто из украинцев не сумел добраться до пьедестала. Следующим лучшим результатом было пятое место Александра Кратова на средней дистанции. Стоит отметить, что Руслан Глебов на средней дистанции стал одиннадцатым.

В топ-10 чемпионата прорвались девушки в командной эстафете. Они заняли одиннадцатую строчку.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24