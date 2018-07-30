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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украинец завоевал золото на Кубке мира по скалолазанию, победив в финале россиянина

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Даниил Болдырев победил на Кубке мира по скалолазанию
Даниил Болдырев победил на Кубке мира по скалолазанию

Украинский скалолаз Даниил Болдырев завоевал вторую золотую медаль на этапе Кубка мира по скалолазанию.

В финальном противостоянии наш спортсмен одолел представителя России Александра Шилова с лучшим временем в сезоне – 5.58. Болдырев был быстрее соперника на 12 сотых секунды. Эта победа позволила украинскому скелелазу возглавить мировой рейтинг.

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Всего участие в соревнованиях приняли представители из более 20 стран мира. Украину в дисциплине скорость представляли 7 спортсменов: Даниил Болдырев (Одесса), Константин Павленко (Одесса), Ярослав Ткач (Кременчуг), Игорь Робота (Днепр), Артем Глушко (Днепр), Маргарита Захарова (Харьков) и Татьяна Колкотина (Днепр).

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Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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