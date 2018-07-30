Украинец завоевал золото на Кубке мира по скалолазанию, победив в финале россиянина

Украинский скалолаз Даниил Болдырев завоевал вторую золотую медаль на этапе Кубка мира по скалолазанию.

В финальном противостоянии наш спортсмен одолел представителя России Александра Шилова с лучшим временем в сезоне – 5.58. Болдырев был быстрее соперника на 12 сотых секунды. Эта победа позволила украинскому скелелазу возглавить мировой рейтинг.

Читайте также: Хэмилтон уверенно победил на гран-при Венгрии и увеличил отрыв от Феттеля на 24 очка

Всего участие в соревнованиях приняли представители из более 20 стран мира. Украину в дисциплине скорость представляли 7 спортсменов: Даниил Болдырев (Одесса), Константин Павленко (Одесса), Ярослав Ткач (Кременчуг), Игорь Робота (Днепр), Артем Глушко (Днепр), Маргарита Захарова (Харьков) и Татьяна Колкотина (Днепр).

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт 24