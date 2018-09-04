Украинец Зинченко может сыграть против "Шахтера" в Лиге чемпионов

Украинский футболист Александр Зинченко включен в заявку "Манчестер Сити" на групповой этап Лиги чемпионов.

Украинский хавбек в числе 22 футболистов "горожан" и прошел в заявку по списку А, информирует официальная страница клуба в Twitter.

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Интересным является то, что украинец заявлен, как полузащитник, хотя в английском гранде Зинченко выполнял роль защитника.

В нынешнем сезоне 21-летний Зинченко не сыграл ни одного матча за свою команду в чемпионате Англии и даже не попадал на скамейку запасных. Прошлым летом украинец пытался сменить команду, но сначала он упустил возможность перейти в "Вулверхэмптон", а потом сорвался его трансфер в "Бетис".

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