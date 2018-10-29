Украинец Зинченко не попал в заявку "Манчестер Сити" на матч с "Тоттенхэмом"
"Манчестер Сити" в центральном матче 10-го тура чемпионата Англии на выезде сыграет с "Тоттенхэмом". Начало матча – в 22:00.
Украинец Александр Зинченко, выступающий за "горожан" остался вне заявки на матч. Команда Хосепа Гвардиолы в случае победы вернется на первое место, которое будет делить с "Ливерпулем".
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В текущем сезоне 21-летний Зинченко сыграл за "Сити" два матча (один в чемпионате и один в кубке Лиги), результативными действиями не отметился.
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Источник: 24 Канал
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