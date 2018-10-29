Украинец Зинченко не попал в заявку "Манчестер Сити" на матч с "Тоттенхэмом"

"Манчестер Сити" в центральном матче 10-го тура чемпионата Англии на выезде сыграет с "Тоттенхэмом". Начало матча – в 22:00.

Украинец Александр Зинченко, выступающий за "горожан" остался вне заявки на матч. Команда Хосепа Гвардиолы в случае победы вернется на первое место, которое будет делить с "Ливерпулем".

Читайте также: Тоттенхэм – Манчестер Сити: где смотреть онлайн матч

В текущем сезоне 21-летний Зинченко сыграл за "Сити" два матча (один в чемпионате и один в кубке Лиги), результативными действиями не отметился.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24