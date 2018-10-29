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      Украинец Зинченко не попал в заявку "Манчестер Сити" на матч с "Тоттенхэмом"

      22 Читати новину українською
      Александр Зинченко
      Александр Зинченко

      "Манчестер Сити" в центральном матче 10-го тура чемпионата Англии на выезде сыграет с "Тоттенхэмом". Начало матча – в 22:00.

      Украинец Александр Зинченко, выступающий за "горожан" остался вне заявки на матч. Команда Хосепа Гвардиолы в случае победы вернется на первое место, которое будет делить с "Ливерпулем".

      Читайте также: Тоттенхэм – Манчестер Сити: где смотреть онлайн матч

      В текущем сезоне 21-летний Зинченко сыграл за "Сити" два матча (один в чемпионате и один в кубке Лиги), результативными действиями не отметился.

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      Теги: Футбол Спорт Александр Зинченко
      Источник: 24 Канал
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