Украинец Зинченко передал привет россиянам, празднуя дебютный гол за "МанСити": видео

Украинский игрок "Манчестер Сити" свой дебютный гол в футболке английского клуба отметил жестом, будто бросает мяч в баскетбольную корзину.

Об этом сообщает Eurosport.ru со ссылкой на одного из геймеров Артема Нечаева.

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Этим жестом украинец передал привет известным российским игрокам в FIFA "Нечаю" и "Герману Эль Классико", которые свои голы отмечают аналогичным движением.

У нас на канале есть формат, в которой одна из рубрик называется "Зинченко недели", где мы ржем над ним. Он заметил и подписался. С тех пор иногда общаемся в Директе. Празднование придумал Герман, мы его с ним делаем, когда в челленджах забиваем. Зина своим жестом так поздравил Германа с днем ​​рождения. Я уточнил после матча, правильно ли я понял адресата. Зинченко сказал, что правильно. Вчера смонтировал в Stories его празднование. Он ответил смайликом "класс",

– рассказал "Нечай".

Стоит отметить, что Александр Зинченко стал шестым украинцем, отметившимся голом в Англии.

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