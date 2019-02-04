Украинец Зинченко попал в заявку "Манчестер Сити" на Лигу чемпионов

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в заявку команды на Лигу чемпионов.

Александр Зинченко попал в заявку команды на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов против "Шальке", сообщает официальный Twitter клуба.

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Интересно, что в заявке команды Зинченко числится как защитник. В нынешнем и прошлом сезонах украинец играет за "горожан" на позиции левого защитника.

Также в заявку команды по списку А не попал звездный форвард Габриэль Жезус, который прошел по списку В.

В нынешнем сезоне Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 12 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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