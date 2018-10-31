Украинец Зинченко спародировал Майкла Джексона и взорвал сеть: смешное видео
Футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко превратился в Майкла Джексона в честь праздника Хэллоуина.
"Манчестер Сити" представил забавный клип под названием "Zinchiller", где главным действующим лицом стал украинский полузащитник Александр Зинченко, который спародировал Короля поп-музыки – Майкла Джексона.
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Зинченко неплохо справился со сложным танцем короля поп-музыки. Надеемся, он так же хорошо будет проявлять себя и на футбольном поле.
Напомним, в текущем сезоне АПЛ Александр принял участие лишь в одном матче "горожан".
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Источник: 24 Канал
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