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      ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

      Украинец Зинченко спародировал Майкла Джексона и взорвал сеть: смешное видео

      28 Читати новину українською
      Александр Зинченко
      Александр Зинченко

      Футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко превратился в Майкла Джексона в честь праздника Хэллоуина.

      "Манчестер Сити" представил забавный клип под названием "Zinchiller", где главным действующим лицом стал украинский полузащитник Александр Зинченко, который спародировал Короля поп-музыки – Майкла Джексона.

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      Зинченко неплохо справился со сложным танцем короля поп-музыки. Надеемся, он так же хорошо будет проявлять себя и на футбольном поле.

      Напомним, в текущем сезоне АПЛ Александр принял участие лишь в одном матче "горожан".

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      Теги: Футбол Александр Зинченко Хэллоуин Спорт
      Источник: 24 Канал
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