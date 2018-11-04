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      Украинец Зозуля признан самым ценным игроком своей команды

      34 Читати новину українською
      Роман Зозуля получил награду Trofeo Garra
      Роман Зозуля получил награду Trofeo Garra / albacetebalompie.es

      Экс-игрок сборной Украины Роман Зозуля получил награду самому ценному игроку команды по итогам прошлого сезона.

      Украинский форвард Роман Зозуля, который защищает цвета Альбасете, получил Trofeo Garra – награду, которая уже 33 года ежегодно вручается самому ценному игроку сезона, информирует официальный сайт клуба.

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      В прошлом сезоне Зозуля сыграл 30 матчей в которых отметился 9 голами и 3 результативными передачами.

      Напомним, в последнем матче украинский форвард помог "Альбасете" победить в матче с "Химнастик" (2:0).

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      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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