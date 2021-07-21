Несмотря на личную популярность, участие в художественных проектах и спрос на работы, Гамлет называет себя уличным художником и больше всего ценит диалог со зрителем в своей деятельности. Его историю рассказал Ukraїner.

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Что стоит знать о художнике

Гамлет вырос в семье художника-монументалиста и журналистки. Учился 5 лет в художественном училище, а затем поступил в Харьковскую государственную академию дизайна и искусств на факультет монументальной живописи.

Тогда он познакомился с Романом Мининым и узнал от художника о стрит-арте, как мировом явлении. Гамлет вдохновился и решил развиваться в уличном искусстве.



Гамлет Зиньковский рисует на улицах / Фото Михаила Чубуна

Впоследствии художник участвовал в Венецианской биеннале, иллюстрировал книгу Сергея Жадана, но несмотря на успех продолжил рисовать на стенах города. Больше всего Гамлет ценит стрит-арт, который меняет среду вокруг и заставляет людей задуматься.

Художник должен отвечать за то, что он делает,

– убежден Зиньковский.

По его словам, уличный художник должен оберегать город, не заниматься вандализмом, уважать историческую застройку и сознательно выбирать поверхности.



Гамлет иллюстрировал книги / Фото Михаила Чубуна

Посыл – возможность подумать

Основной посыл своего творчества к аудитории Гамлет определил как "возможность подумать". Через сочетание монохромной графики и текста, он делится своими соображениями, а затем встречает совершенно разных людей, которым они откликаются.

Ты проходишь мимо своей работы, а там мать стоит с ребеночком, который по слогам читает твою фразу. И они начинают с матерью общаться: что хотел сказать художник,

– рассказал Гамлет.

Гамлет признался, что если бы его работы были актуальными, то все были бы о войне. Полтора года он провел в волонтерском пункте "Южный пост" на харьковском вокзале. Раз в неделю ночью художник приходил на перегрузочный пункт для солдат, которые ехали с фронта и на фронт.



Работы Гамлета украшают Харьков / Фото Михаила Чубуна

Художник благодарен украинским воинам

"У меня есть понимание того, что благодаря ребятам, которые в 2014 году просто с Майдана поехали на фронт, не имея ничего, я до сих пор живу, работаю, развиваю свой стрит-арт в Харькове и в других украинских городах. Я путешествую по миру, продаю картины", – отметил художник.



Работы Зиньковского дают возможность подумать / Фото Михаила Чубуна

По мнению Зиньковского, если бы в Харькове появилось террористическое образование вроде боевиков в Донецкой и Луганской областях, его бы уже точно не было.

Я им очень благодарен. Это как уже часть меня – помогать солдатам. Потому что они позволяют жить мне так, как я живу,

– пояснил он.

Больше о жизни и искусстве Гамлета Зиньковского в видео Ukraїner.

Напомним. Ukraїner – волонтерский медиапроект, который в исследовательских экспедициях открывает настоящую, неожиданную, интересную, аутентичную Украину и презентует ее в мире.