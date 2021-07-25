"Золушка" с сюрпризом в туфельке: женщина хотела пересечь границу с наркотиками в босоножках
Источник:Харьковская таможня
Украинка пыталась пронести из Украины в Россию через границу пакет с наркотиками. Сверток она спрятала в босоножке.
Инцидент произошел на пункте пропуска "Гоптовка", расположенном в Харьковской области. Впрочем, таможенники во время проверки вещей нашли и изъяли пакет с запрещенными веществами.
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Украинка пыталась пронести в Россию наркотики в босоножке
"Харьковские таможенники обнаружили на Гоптовке "Золушку" с сюрпризом в туфельке. Сказочный сюжет разыграла гражданка Украины в пункте пропуска "Гоптовка" Харьковской таможни", – говорится в сообщение.
Женщина надеялась попасть из Украины в Россию по полосе движения "пешее шествие". Она отрицала во время устного декларирования, что имеет с собой товары, которые запрещается перемещать через границу. Прежде всего это касается наркотических веществ.
Однако таможенники совместно с пограничниками тщательно проверили багаж украинки. Во время осмотра они обнаружили полиэтиленовый сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета и весом 33,68 грамма, который был спрятан в женской босоножке.
Против гражданки Украины был составлен протокол. "Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного статьей 483 Таможенного кодекса Украины", – информирует пресс-служба Харьковской таможни.
Недавние инциденты, связанные с попыткой переправить наркотики
- В Киеве правоохранители перекрыли огромный канал контрабанды. Они обнаружили двух братьев из Турции, которые занимались поставкой в Украину наркотиков. На их базе нашли более 360 килограммов героина.
- 21 июля работники Службы безопасности разоблачили злоумышленников, которые завозили наркотики в Украину из Латинской Америки. В киевском аэропорту СБУ проверила их вещи и обнаружила 2 килограмма кокаина.