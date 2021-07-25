"Золушка" с сюрпризом в туфельке: женщина хотела пересечь границу с наркотиками в босоножках

Украинка пыталась пронести из Украины в Россию через границу пакет с наркотиками. Сверток она спрятала в босоножке.

Инцидент произошел на пункте пропуска "Гоптовка", расположенном в Харьковской области. Впрочем, таможенники во время проверки вещей нашли и изъяли пакет с запрещенными веществами.

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Украинка пыталась пронести в Россию наркотики в босоножке

"Харьковские таможенники обнаружили на Гоптовке "Золушку" с сюрпризом в туфельке. Сказочный сюжет разыграла гражданка Украины в пункте пропуска "Гоптовка" Харьковской таможни", – говорится в сообщение.

Женщина надеялась попасть из Украины в Россию по полосе движения "пешее шествие". Она отрицала во время устного декларирования, что имеет с собой товары, которые запрещается перемещать через границу. Прежде всего это касается наркотических веществ.

Однако таможенники совместно с пограничниками тщательно проверили багаж украинки. Во время осмотра они обнаружили полиэтиленовый сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета и весом 33,68 грамма, который был спрятан в женской босоножке.

Против гражданки Украины был составлен протокол. "Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного статьей 483 Таможенного кодекса Украины", – информирует пресс-служба Харьковской таможни.

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