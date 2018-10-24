Украинка Алла Черкасова – чемпионка мира по вольной борьбе

Украинка Алла Черкасова завоевала для Украины первую награду в Будапеште на Чемпионате мира по вольной борьбе. Львовянка стала чемпионкой мира в категории до 68 килограмм.

Начала Алла турнир с досрочной победы над белоруской Марией Мамащук. Самой тяжелой же оказалась полуфинальная схватка, в которой Алла со счетом 11:8 поборола действующую чемпионку Азии Шень Жоу – 11:8.

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В финале же украинка победила француженку Коумба Ларрок 15:10. И стала чемпионкой мира.