Украинка Анна Горбань стала победительницей конкурса красоты Mrs.Planet 2018: потрясающие детали

На днях в Болгарии отгремел еще один международный конкурс красоты – Mrs. Planet 2018. За желанную корону соревновались красавицы из разных стран. Однако победу одержала украинка Анна Горбань.

Известно, что финал шоу прошел 8 ноября в Софии. Харизматичная ведущая Анна Горбань завоевала победу и получила почетный титул Mrs. Planet 2018, сообщает пресс-служба конкурса.

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Я привыкла все дела завершать до конца. Ставлю себе цель – вижу ее – не вижу препятствий – достигаю цель! Только так. И моя очередная цель – победа Украины на международном конкурсе Mrs. Planet,

– заявила Анна Горбань перед финалом конкурса красоты.

Как и обещала упорная украинка, она получила главный титул и привезла в Украину корону.

Анна Горбань – Mrs. Planet 2018 / фото пресс-службы конкурса

Стоит отметить, что одержать победу украинке было довольно сложно. Однако Анна Горбань сумела убедить экспертное жюри, что именно она достойна носить главную корону конкурса. Она не только покорила их красотой, но и эрудированностью.

"Я считаю, что не только красота, но и любовь и добро спасут мир! Моя жизненная философия базируется именно на этих ценностях", – отметила Анна Горбань во время шоу.



Анна Горбань / фото пресс-службы конкурса