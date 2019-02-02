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      Украинка Бех завоевала золото юниорского чемпионата мира по биатлону

      4 Читати новину українською
      Екатерина Бех
      Екатерина Бех / Instagram

      20-летняя украинка Екатерина Бех выиграла спринт на юношеском чемпионате мира по биатлону, который проходит в словакцом Брезно-Осрблье.

      Перед стартом гонки главным вопросом было – сможет ли кто-то бросить вызов быстрейшей спортсменке этого чемпионата Камилле Жук. Ответ на этот вопрос зависел от самой польской юниорки, а точнее – от ее точности на рубеже.

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      И, к счастью для сборной Украины, Камила допустила по одному промаху на каждом рубеже, давая шанс конкуренткам. Но воспользоваться этим шансом сумела только Екатерина Бех. Украинка без промахов финишировала на дистанции 7,5 километров со временем в 21 минуту и ​​3,6 секунды, а Камила Жук довольствуется в этой гонке лишь серебром.

      В соперничестве за бронзу представительница Германии Ханна Кебингер всего на 0,2 секунды обошла младшую сестру олимпийской чемпионки из Швеции Эльвиру Эберг.

      Второй лучший результат среди украинок показала Анна Кривонос, которая с одним промахом заняла 10 место с отставанием от лидера в 31,3 секунды.

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      В свою очередь, Валерия Дмитренко финишировала на 19 месте, без промахов отстав от Бех в минуту и ​​1,9 секунды. Анна Коваленко – пятьдесят третьей с 2 ​​промахами и отставанием в 2 минуты и 27,6 секунды.

      Ранее 24 канал писал, что в спринтерской гонке у юниоров Богдан Цымбал попал в цветочную церемонию, заняв высокое 4 место.

      1. Екатерина Бех (0+0) 21:03,6
      2. Камила Зук (1+1) +12,1
      3. Ханна Кебингер (0+0) +14,0
      ...
      10. Анна Кривонос (0+1) +31,3
      19. Валерия Дмитренко (0+0) +1:01,9
      53. Анна Коваленко (1+1) +2:27.6

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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