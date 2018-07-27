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Украинка Билодид выиграла гран-при по дзюдо, победив в финале россиянку

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Дарья Билодид победила на гран-при по дзюдо в Загребе
Дарья Билодид победила на гран-при по дзюдо в Загребе

Чемпионка Европы-2017 Дарья Билодид выиграла свой первый турнир после травмы челюсти.

В первый соревновательный день гран-при в Загребе украинцы показали высокие результаты. Сильнейшие дзюдоисты Украины Дарья Билодид (48кг) и Георгий Зантарая (66кг) вышли в финалы своих весовых категорий.

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В финале украинка встретилась с россиянкой Ириной Долговой (третий номер мирового рейтинга) и одержала победу из-за дисквалификации соперницы за 38 секунд до конца встречи. Соответственно, украинке был зачислен иппон и победа в схватке за золото.

В свою очередь Зантарая, который занимал в рейтинге 11 место, в борьбе за золото встретился с Фликером Талом из Израиля. За полторы минуты до окончания схватки представитель Израиля заработал ваза-ари, за счет которого в результате и победил. Украинец завоевал серебряную медаль гран-при по дзюдо.

Таким образом, в первый день соревнований в Загребе украинская сборная завоевала 2 медали.

Теги: Новости спорта дзюдо
Источник: 24 Канал
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