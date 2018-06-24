Украинка Билодид выиграла золотую медаль на этапе Кубка Европы по дзюдо

Украинка Дарья Билодид на этапе Кубка Европы в словенском Подчетртеке сумела завоевать золотую награду в категории до 48 кг. Еще одну награду сборной Украины по дзюдо принесла Мария Буек в весе до 52 кг. Она стала бронзовым призером соревнований.

Для Билодид это был первый турнир за последние четыре месяца, которые она пропустила из-за травмы. Возвращение же она сразу отметила золотой медалью, отметили в Федерации дзюдо Украины.

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В Подчетртеке Дарья начала с победы над немкой Мере Ульрих, впоследствии взяла верх над тезкой из России – Дарьей Пичкалевой, которая в феврале этого года заняла третье место на Открытом Кубке Европы в Риме. В полуфинале одолела наша дзюдоистка одолела Томоку Ямогито из Японии. Еще одна представительница Японии Хитоми Сакагучи (чемпионка мира среди юниоров 2014 года) не устояла перед украинкой в поединке за золото. Кстати, Хитоми в 2017-м стала первой в Подчетртеке, а теперь Билодид не позволила японке защитить свой титул.

Относительно Марии Буек, то она в первой схватке в категории до 52 килограммов выиграла у Диты Брюль из Нидерландов, которая в 2018-м уже имеет серебро майского Кубка Европы в Сараево. А вот одолеть японку Нанами Нагано не удалось, и нашей дзюдоистке пришлось прокладывать путь к бронзе. Во встрече за медаль Мария, представляющая Чернигов, выиграла у немки Сейжи Баллхаус, которая в прошлом году стала третьей на чемпионате Европы среди кадетов и первой на мировом форуме в этой же возрастной категории в командных соревнованиях.

Одного шага до медали не хватило волынянину Вадиму Чернову в весе до 60 кг. В бронзовом поединке он уступил россиянину Бахидину Муминову. Имел медальный шанс и Олег Овчаренко из Львова, но в рейтинге категории до 73 килограммов он в итоге занял седьмое место.