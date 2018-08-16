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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Украинка Цуренко обыграла девятую ракетку мира на турнире серии WTA

22 Читати новину українською
Леся Цуренко
Леся Цуренко

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко победила девятую ракетку мира Гарбинье Мугурусу из Испании во втором круге престижного теннисного турнира WTA в Цинциннати.

Начало встречи было за соперницей украинки, которая проиграла всего два гейма в первом сете.

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Однако дальнейшие две партии взяла Цуренко. Несмотря на то, что она сделала 7 двойных ошибок, Гарбинье Мугуруса чаще ошибалась при подачах (9 двойных ошибок). В результате испанка проиграла два гейма во втором сете, а в третьем, хотя сначала взяла подачу соперницы, снова отдала два гейма украинке.

В 1/8 финала Цуренко встретится с россиянкой Екатериной Макаровой.

Леся Цуренко – Гарбинье Мугуруса 2:1 (2:6, 6:4, 6:4)

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Теги: Новости спорта Теннис
Источник: 24 Канал
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