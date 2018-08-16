Украинка Цуренко обыграла девятую ракетку мира на турнире серии WTA
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко победила девятую ракетку мира Гарбинье Мугурусу из Испании во втором круге престижного теннисного турнира WTA в Цинциннати.
Начало встречи было за соперницей украинки, которая проиграла всего два гейма в первом сете.
Читайте также: Свитолина обыграла россиянку Кузнецову и вышла в третий круг турнира WTA
Однако дальнейшие две партии взяла Цуренко. Несмотря на то, что она сделала 7 двойных ошибок, Гарбинье Мугуруса чаще ошибалась при подачах (9 двойных ошибок). В результате испанка проиграла два гейма во втором сете, а в третьем, хотя сначала взяла подачу соперницы, снова отдала два гейма украинке.
В 1/8 финала Цуренко встретится с россиянкой Екатериной Макаровой.
Леся Цуренко – Гарбинье Мугуруса 2:1 (2:6, 6:4, 6:4)
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24