Украинка Цуренко обыграла девятую ракетку мира на турнире серии WTA

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко победила девятую ракетку мира Гарбинье Мугурусу из Испании во втором круге престижного теннисного турнира WTA в Цинциннати.

Начало встречи было за соперницей украинки, которая проиграла всего два гейма в первом сете.

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Однако дальнейшие две партии взяла Цуренко. Несмотря на то, что она сделала 7 двойных ошибок, Гарбинье Мугуруса чаще ошибалась при подачах (9 двойных ошибок). В результате испанка проиграла два гейма во втором сете, а в третьем, хотя сначала взяла подачу соперницы, снова отдала два гейма украинке.

В 1/8 финала Цуренко встретится с россиянкой Екатериной Макаровой.

Леся Цуренко – Гарбинье Мугуруса 2:1 (2:6, 6:4, 6:4)

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