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Украинка Цуренко сенсационно обыграла вторую ракетку мира: видео

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Леся Цуренко победила вторую ракетку мира
Леся Цуренко победила вторую ракетку мира

Украинская теннисистка Леся Цуренко преодолела второй раунд на турнире US Open-2018 в Нью-Йорке. Она в двух сетах победила вторую ракетку мира Каролин Возняцки из Дании.

Матч продолжался 1 час 34 минуты и завершился со счетом 6:4, 6:2. За это время Цуренко допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-поинтов из 8-ми. Каролин же трижды ошиблась при вводе мяча в игру и взяла только 2 гейма на приеме из 10-ти.

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Отметим, что для Леси это самая большая победа в карьере. Лучшим результатом Цуренко на US Open был выход в 1/8 финала.

За выход в четвертый круг US Open Цуренко встретится с чешкой Катержиной Синяковой, которая выиграла у австралийки Айлы Томлянович.

Леся Цуренко (Украина) – Каролин Возняцки (Дания) 2:0 (6:4, 6:2)

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Теги: Теннис Новости спорта
Источник: 24 Канал
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