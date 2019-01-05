Украинка Цуренко сенсационно вышла в финал турнира серии WTA в Брисбене: видео

Украинская теннисистка Леся Цуренко выиграла полуфинальный поединок на турнире серии Премьер в Брисбене. В борьбе за выход в финал украинка в двух сетах одолела японку Наоми Осаку.

Украинка по 1 час и 5 минут обеспечила себе путевку в дебютный в своей карьере финал на соревнованиях категории "WTA Premier".

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В активе Леси Цуренко 6 эйсов при 2 двойных ошибках, 20 виннер и 14 невынужденных ошибок. Наоми Осака на свой счет записала 8 эйсов, 2 двойные ошибки, 22 виннер и 26 невынужденных ошибок.

Отметим, что это вторая победа Цуренко над соперницей из топ-5 мирового рейтинга. На US Open-2018 она обыграла Каролин Возняцки, которая на тот момент занимала вторую строчку рейтинга WTA.

Леся впервые в карьере сыграет в финале турнира серии Премьер. Ранее она выиграла все 4 финала турниров менее престижной серии WTA International. Победа в главном матче соревнований в Брисбене поднимет ее на 23 позицию в мировом рейтинге. В противном случае она будет 24-й, что также будет личным рекордом.

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Соперница Леси Цуренко по финалу в Брисбене определится в матче Векич (Хорватия, WTA 34) – Плишкова (Чехия, WTA 8).

Леся Цуренко – Наоми Осака 2:0 (6:2, 6:4)

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