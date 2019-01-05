09:33
5 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РОЖДЕСТВО ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Новая президент для России. Воскресение Сталина
      Вєсті Кремля
      14:45, 4 января
      Вести.UA. Жир: Скрытый "талант" Ляшко. Провальный стартап коммунистов
      Вєсті.UA
      17:33, 4 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РОЖДЕСТВО ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Украинка Цуренко сенсационно вышла в финал турнира серии WTA в Брисбене: видео

      54 Читати новину українською
      Луся Цуренко
      Луся Цуренко

      Украинская теннисистка Леся Цуренко выиграла полуфинальный поединок на турнире серии Премьер в Брисбене. В борьбе за выход в финал украинка в двух сетах одолела японку Наоми Осаку.

      Украинка по 1 час и 5 минут обеспечила себе путевку в дебютный в своей карьере финал на соревнованиях категории "WTA Premier".

      Читайте также: Леся Цуренко поднимется на рекордную позицию в рейтинге WTA после победы в Австралии

      В активе Леси Цуренко 6 эйсов при 2 двойных ошибках, 20 виннер и 14 невынужденных ошибок. Наоми Осака на свой счет записала 8 эйсов, 2 двойные ошибки, 22 виннер и 26 невынужденных ошибок.

      Отметим, что это вторая победа Цуренко над соперницей из топ-5 мирового рейтинга. На US Open-2018 она обыграла Каролин Возняцки, которая на тот момент занимала вторую строчку рейтинга WTA.

      Леся впервые в карьере сыграет в финале турнира серии Премьер. Ранее она выиграла все 4 финала турниров менее престижной серии WTA International. Победа в главном матче соревнований в Брисбене поднимет ее на 23 позицию в мировом рейтинге. В противном случае она будет 24-й, что также будет личным рекордом.

      Читайте также: Украинская сенсация Ястремская представит страну на турнире WTA в Австралии

      Соперница Леси Цуренко по финалу в Брисбене определится в матче Векич (Хорватия, WTA 34) – Плишкова (Чехия, WTA 8).

      Леся Цуренко – Наоми Осака 2:0 (6:2, 6:4)

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Теннис Спорт Леся Цуренко
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Пожежа у ТЦ, Північний поток-2 та світові санкції: чим ще запам'ятався 2018 рік для Росії
      сегодня , 09:00 Пожежа у ТЦ, Північний поток-2 та світові санкції: чим ще запам'ятався 2018 рік для Росії
      Віталій Дейнега 48
      Как украинский шахматный вундеркинд пошел в магистры по кибербезопасности
      4 января , 22:03 Как украинский шахматный вундеркинд пошел в магистры по кибербезопасности
      Іван Вербицький 209
      Инновации и надежность: огромные успехи производителей смартфонов Huawei
      2 января , 14:00 Инновации и надежность: огромные успехи производителей смартфонов Huawei
      Опасные подъемники: как избежать травм и какие права имеют туристы на зимних курортах
      4 января , 21:30 Опасные подъемники: как избежать травм и какие права имеют туристы на зимних курортах
      Світлана Попова 163
      Где, как и за сколько можно восстановить потерянный паспорт
      4 января , 19:01 Где, как и за сколько можно восстановить потерянный паспорт
      Ірина Поліщук 337
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      Кубок Стэнли: "Питтсбург" в шести матчах одолел "Айлендерс"
       12 мая 2013 , 13:49
      "Шахтер" победил "Александрию" в центральном матче 8 тура УПЛ
       15 сентября 2018 , 16:08
      1029 раз "Баварии" и "сине-желтый" погром в Мюнхене. Обзор 14 тура Бундеслиги
       2 декабря 2013 , 20:40
      Ребров определился с заявкой "Динамо" на Лигу Европы
       4 сентября 2014 , 20:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук