Украинка Цуренко сыграет с одной из сильнейших теннисисток современности

36-я ракетка мира украинка Леся Цуренко узнала соперницу по второму кругу US Open-2018.

Так, в стартовом поединке датчанка Каролин Возняцки в двух сетах разобралась с опытной австралийкой Самантой Стосур (6:3, 6:2) и вышла на Лесю Цуренко.

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Цуренко и Возняцки уже встречались в 2013 году. Тогда украинка в двух сетах уступила датчанке в третьем раунде Australian Open.

Поединок между Лесей Цуренко и Каролин Возняци состоится в среду, 29 августа. Начало – 17:00.

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