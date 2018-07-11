17:49
12 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
27°C 16°C
  • пятница
    25°C 18°C
  • суббота
    22°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Брежневские брови у Путина. Бесценный Шнуров
Вєсті Кремля
20:59, 11 июля
Вести.UA. Тренд хорватских футболистов. Страсти с "Интером"
Вєсті.UA
20:16, 11 июля
Один король и миллионы подданных: как украинцы стали заложниками Рината Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Украинка Джима примет участие в биатлонном шоу в Германии

24 Читати новину українською
Юлия Джима
Юлия Джима

Украинская биатлонистка Юлия Джима примет участие в шоу-гонке City-Biathlon, которая состоится 1 сентября в немецком городе Висбаден.

Гонка будет показана на одном из самых популярных немецких телеканалов – общедоступном ZDF. Об этом сообщает Биатлон Украины.

Читайте также: Биатлон: Домрачева со слезами на глазах объявила о завершении карьеры

Уже известны предварительные составы на гонку.

Женщины: Элиза Гаспарин, Дениз Герман, Ванесса Гинц, Юлия Джима, Ханна Эберг, Кайса Макаряйнен, Марте Олсбю, Фуюту Татидзаки.

Мужчины: Йоханнес Бе, Беньямин Вегер, Доминик Ландертингер, Эрик Лессер, Фредрик Линдстрем, Арнд Пайффер, Мартен Фуркад, Лукас Хофер.

В межсезонье Джима приняла решение продолжить карьеру, но будет тренироваться под руководством бывшего тренера сборной Украины Уроша Велепца. Украинка уже приступила к тренировкам со сборной Словении.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 11 июля
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Єдине, що важливо: флешмоб був не про Віду і Вукоєвича, він був за Україну
сегодня, 17:02 Єдине, що важливо: флешмоб був не про Віду і Вукоєвича, він був за Україну
Блог Соцмережі 507
Как и когда есть арбузы и дыни, чтобы не отравиться
сегодня, 16:00 Как и когда есть арбузы и дыни, чтобы не отравиться
4381
Пивной безвиз – 10 слов которые надо знать, чтобы выбрать пиво в Европе
10 июля, 19:00 Пивной безвиз – 10 слов которые надо знать, чтобы выбрать пиво в Европе
466
Как вывести 16 видов пятен
сегодня, 16:00 Как вывести 16 видов пятен
Вида и Вуко затянули удавку на шее путинского режима
сегодня, 15:01 Вида и Вуко затянули удавку на шее путинского режима
Андрій Воропаєв 1857
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Зимняя Олимпиада-2018: расписание соревнований
 8 февраля , 16:02
Кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду, – Савченко на допросе в СБУ
 15 марта , 12:24
Порошенко назвал условие, при котором Украина применит "Джавелины" на Донбассе
 23 мая , 14:59
Кто такой Александр Куць – новый глава Донецкой ОГА
 22 июня , 15:13
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук