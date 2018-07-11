Украинка Джима примет участие в биатлонном шоу в Германии
Украинская биатлонистка Юлия Джима примет участие в шоу-гонке City-Biathlon, которая состоится 1 сентября в немецком городе Висбаден.
Гонка будет показана на одном из самых популярных немецких телеканалов – общедоступном ZDF. Об этом сообщает Биатлон Украины.
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Уже известны предварительные составы на гонку.
Женщины: Элиза Гаспарин, Дениз Герман, Ванесса Гинц, Юлия Джима, Ханна Эберг, Кайса Макаряйнен, Марте Олсбю, Фуюту Татидзаки.
Мужчины: Йоханнес Бе, Беньямин Вегер, Доминик Ландертингер, Эрик Лессер, Фредрик Линдстрем, Арнд Пайффер, Мартен Фуркад, Лукас Хофер.
В межсезонье Джима приняла решение продолжить карьеру, но будет тренироваться под руководством бывшего тренера сборной Украины Уроша Велепца. Украинка уже приступила к тренировкам со сборной Словении.