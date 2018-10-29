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      Украинка Елистратова четвертый раз выиграла общий зачет Кубка Европы по триатлону

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      Юлия Елистратова – победительница общего зачета Кубка Европы
      Юлия Елистратова – победительница общего зачета Кубка Европы / ФТУ

      Лучшая триатлонистка Украины Юлия Елистратова выиграла общий зачет Кубка Европы-2018.

      На финальном этапе на португальском архипелаге Мадейра украинка заняла третье место. При этом, Елистратова, привычно для себя, показала лучшее время в беге, что собственно, и позволило ей подняться на пьедестал, пишет Xsport.

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      Таким образом, украинка завоевала третью медаль в сезоне Кубка Европы. Благодаря победам в Днепре и Аланье, третьему месту на Мадейре и 15-м в Тарту Елистратова набрала 1044 очка и в четвертый раз в карьере выиграла Кубок Европы.

      Отметим, что в октябре Елистратова впервые за три года выиграла этап Кубка мира и, вместе с бронзой Мадейры, это позволило ей подняться на 35-е место в рейтинге олимпийской квалификации, а также удержаться в топ-50 мирового рейтинга ITU – 48-е место .

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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