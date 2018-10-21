Украинка Елистратова завоевала золото на этапе Кубка мира по триатлону

Украинская спортсменка Юлия Елистратова победила на этапе Кубка мира по триатлону в Салинасе, Эквадор.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

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Украинка преодолела дистанцию ​​за 58 минут и 19 секунд. Стоит отметить, что это первая с 2015 года золотая медаль украинской триатлонистки в пределах соревнований такого уровня.

Напомним, что месяц назад Юлия Елистратова завоевала золотую медаль на этапе Кубка Европы-2018, который проходит в Алании (Турция). Украинке удалось в третий раз подняться на пьедестал этого турнира.

Что такое триатлон?

Олимпийский вид спорта, который включает в себя три составляющие: плавание, езду на велосипеде и бег. Соревнования проходят на нескольких стандартных и множестве нестандартных дистанций. Начиная с самого основания, популярность триатлона растет значительными темпами и теперь ежегодно включает в себя тысячи соревнований с сотнями тысяч участников по всему миру. В 1994 году было объявлено о включении триатлона в программу Олимпийских игр.

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