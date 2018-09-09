Сборная Украины завоевала еще одну медаль Чемпионата мира. Копилку нашей команды на первенстве в Корее по спортивной стрельбе пополнила Галина Авраменко в упражнении ГП-12 с результатом 561 очко.

Специалистка в охоте на движущуюся мишень на дистанции десять метров не сумела пробиться в финал. Однако в бронзовой перестрелке уже не оставила шансов своей оппонентке – кореянке Ри Чжи Е – 6:3.

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Украинка Галина Авраменко завоевала бронзовую медаль Чемпионата мира по спортивной стрельбе

В коллекции Авраменко это уже четвертая индивидуальная награда мировых первенств в этой дисциплине.

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