Украинка Галина Авраменко завоевала бронзовую медаль Чемпионата мира по спортивной стрельбе
Сборная Украины завоевала еще одну медаль Чемпионата мира. Копилку нашей команды на первенстве в Корее по спортивной стрельбе пополнила Галина Авраменко в упражнении ГП-12 с результатом 561 очко.
Специалистка в охоте на движущуюся мишень на дистанции десять метров не сумела пробиться в финал. Однако в бронзовой перестрелке уже не оставила шансов своей оппонентке – кореянке Ри Чжи Е – 6:3.
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Украинка Галина Авраменко завоевала бронзовую медаль Чемпионата мира по спортивной стрельбе
В коллекции Авраменко это уже четвертая индивидуальная награда мировых первенств в этой дисциплине.
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Источник: 24 Канал
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