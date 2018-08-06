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Украинка Яхно получила четвертую медаль на ЧЕ-2018 по плаванию

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Елизавета Яхно
Елизавета Яхно / Getty Images

20-летняя синхронистка Елизавета Яхно принесла Украине очередную медаль на чемпионате Европы по летним видам спорта. Украинка заняла второе место в сольной технической программе.

В своем выступлении Яхно набрала 91,3517 балла. Золото досталось россиянке Светлане Колесниченко – 93,4816, бронза – итальянке Линде Черрути – 90,2282.

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В сборной Украины по синхронному плаванию есть шанс получить еще одну медаль на чемпионате Европы в Глазго, поскольку впереди командные соревнования с технической программой.

Напомним, что ранее на этом чемпионате Европы Елизавета Яхно трижды поднималась на пьедестал почета: в технической программе вместе с Анастасией Савчук, а также дважды в команде.

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Теги: Новости Украины Новости спорта
Источник: 24 Канал
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