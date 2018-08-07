Украинка Яхно получила очередную награду на Чемпионате Европы по синхронному плаванию
Сборная Украины продолжает приобретать награды на Чемпионате Европы по синхронному плаванию. На этот раз бронзовую медаль нашей стране принесла Елизавета Яхно.
Украинка заняла третье место в соло дисциплине по синхронному плаванию.
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Стоит отметить, что до этого Яхно вместе с Анастасией Савчук получили серебряные награды в произвольной программе дуэтов.
Бронзовая медаль Яхно стала седьмой для украинской команды. В активе сине-желтых одна золотая, пять серебряных и одна бронзовая медаль. По этому показателю сборная Украины на втором месте, уступая только россиянам.
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Источник: 24 Канал
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