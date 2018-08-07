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Украинка Яхно получила очередную награду на Чемпионате Европы по синхронному плаванию

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Елизавета Яхно
Елизавета Яхно / Getty Images

Сборная Украины продолжает приобретать награды на Чемпионате Европы по синхронному плаванию. На этот раз бронзовую медаль нашей стране принесла Елизавета Яхно.

Украинка заняла третье место в соло дисциплине по синхронному плаванию.

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Стоит отметить, что до этого Яхно вместе с Анастасией Савчук получили серебряные награды в произвольной программе дуэтов.

Бронзовая медаль Яхно стала седьмой для украинской команды. В активе сине-желтых одна золотая, пять серебряных и одна бронзовая медаль. По этому показателю сборная Украины на втором месте, уступая только россиянам.

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Теги: Водные виды спорта Новости спорта
Источник: 24 Канал
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