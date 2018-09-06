Украинка Ястремская неожиданно пробилась в 1/4 финала турнира в Чикаго
Украинка Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира Oracle Challenger Series в Чикаго. В матче 1/8 финала она обыграла американку Кристи Ан – 7: 6 (7: 3), 6: 4.
Матч продолжался 2 часа. Украинка за это время реализовала три брейк-поинта, три раза подала навылет и допустила пять двойных ошибок.
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Соперницей нашей теннисистки в 1/4 финала станет 111-я ракетка мира Мона Бартель из Германии. Немка в своем поединке второго круга также за 2 часа обыграла третью сеяную Зарину Дияс из Казахстана.
Даяна Ястремская (Украина) – Кристи Ан (США) 2:0 (7:6 (7:3), 6:4)
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Источник: 24 Канал
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