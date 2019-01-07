Украинка Ястремская одолела опытную немку на турнире в Хобарте

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла во второй круг турнира WTA International в Хобарте (Австралия).

Украинка в двух сетах справилась с сопротивлением Лауры Зигемунд из Германии (6:3, 6:1).

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Матч продолжался 1 час 15 минут. За время, проведенное на корте, 59 ракетка мира Ястремская, сделала 2 подачи на вылет, допустив при этом лишь одну ошибку и реализовав 5 из 14 брейкпоинтов. Немка, которая занимает 110 позицию в рейтинге WTA, также дважды подала навылет, сделав 4 двойные ошибки и реализовала 1 из 4 брейкпоинтов.

Следующей соперницей Даяны Ястремской в Хобарте станет победительница матча между пятой сеяной Анастасией Павлюченковой (Россия) и Верой Лапко (Беларусь).

Отметим, что Екатерина Козлова в основную сетку Хобарта пробилась в качестве "лаки-лузера", но своим шансом теннисистка из Николаева не воспользовалась, разгромно уступив 21-летней бельгийке Грет Миннен, которая в рейтинге WTA стоит за пределами топ-300.

Лаура Зигемунд – Даяна Ястремская 0:2 (3:6, 1:6)

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