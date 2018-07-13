Украинка Ястремская пробилась в полуфинал турнира в Венгрии

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в полуфинал представительного турнира ITF с призовым фондом 100 тысяч долларов в Будапеште.

В матче 1/4 финала украинка в двух сетах обыграла хорватку Тэну Лукаш (WTA 266) – 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 5 минут.

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В начале встречи теннисистки обменялись брейками, а затем хорватка вышла вперед 3:2, после чего Ястремская выиграла четыре гейма подряд. Во втором сете украинка повела 4:1 с брейком, однако Лукас сократила счет до минимального, но Даяна сумела взять гейм соперницы и уверенно подала на матч.

В полуфинальном матче Ястремская сыграет против победительницы встречи между восьмой сеяной россиянкой Екатериной Александровой и Онс Жабер из Туниса.

Даяна Ястремская (Украина) – Тэна Лукас (Хорватия) 2:0 (6:3, 6:3)