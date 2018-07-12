Украинка Ястремская продолжает успешные выступления на престижных теннисных турнирах

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал представительного турнира ITF с призовым фондом 100 тыс. долл. Hungarian Pro Circuit Ladies Open в Будапеште.

Украинка обыграла в двух сетах седьмую сеяну Маркету Вондроушову из Чехии 7:6 (6), 6:2.

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В первом сете Ястремская уступала со счетом 2:4, после чего выиграла три гейма, но не смогла подать на сет, не реализовав четыре сетбола. Затем чешка сумела перевести игру на тай-брейк, в котором Ястремская вела 4:2, однако первый сетбол заработала Вондроушова, поведя 6:5, который Даяне удалось отыграть, а затем выиграть сет.

Второй сет наша теннисистка начала более уверенно, выиграв четыре гейма подряд, а в шестом гейме смогла отыграть у Маркеты два брейк-поинта. Сопернице с трудом удалось выиграть гейм на своей подаче, после которого одесситка успешно подала на матч.

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Ястремская в четвертьфинале сыграет против хорватки Тэны Лукас, которая выбила вторую сеяну Ван Яфань. Ранее теннисистки не встречались.