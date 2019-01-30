Украинка Ястремская стала автором лучшего удара дня на турнире в Таиланде: видео

Украинская теннисистка Даяна Ястремская победила китаянку Шуай Пэн и вышла в 1/4 финала турнира в Хуахине (Таиланд).

В этом матче 18-летняя украинка выполнила лучший удар игрового дня. Об этом сообщает официальный канал WTA.

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Смотрите видео лучшего удара дня от Даяны Ястремской

24 канал писал, что отец украинской теннисистки Даяны Ястремской Александр прокомментировал отказ своей дочери, выступать за сборную Украины в матчах Кубка Федерации в польской Зеленой Гуре. По его словам, теннисистка была готова сыграть за "сине-желтых" два матча несмотря на трагедию, которая произошла в их семье.

Однако, впоследствии стало известно, что Даяна Ястремская таки сыграет за национальную сборную Украины в Польше в рамках Кубка Федерации.

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