Украинка Ястремская впервые попала в топ-100 сильнейших теннисисток мира
18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые в карьере вошла в число ста лучших теннисисток планеты.
Ястремская поднялась на 27 позиций и занимает 100 место в рейтинге (643 очка). Украинка стала первой теннисисткой, которая родилась в 2000 году, которой удалось подняться в сотню сильнейших женщин в теннисе.
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Даяна стала пятой представительницей Украины (после Элины Свитолиной, Леси Цуренко, Екатерины Козловой и Екатерины Бондаренко) в первой сотне мировой классификации.
Также новый личный рекорд установила Марта Костюк – 16-летняя украинка поднялась на пять строчек и заняла 129-е место.
Источник: 24 Канал
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