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      Украинка Элина Свитолина получила шанс стать первой ракеткой мира

      77 Читати новину українською
      Элина Свитолина
      Элина Свитолина / twitter Elina Svitolina

      Первая ракетка мира румынка Симона Халеп проиграла в 1/8 финала Australian Open. Она проиграла Серене Уильямс и теперь может потерять первое место в рейтинге WTA.

      В прошлом сезоне Симона Халеп вышла в финал Australian Open. Учитывая, что она не смогла защитить прошлогодний результат, теперь сразу четыре теннисистки, которые продолжают борьбу в Австралии, могут ее опередить. Среди них и украинка Элина Свитолина. Ей надо как минимум выйти в финал, чтобы подняться на первое место в рейтинге. Победа на Australian Open автоматически сделает ее первой ракеткой мира.

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      При этом Петра Квитова или Наоми Осака могут обойти Сеному Халеп, если выйдут в полуфинал турнира. Обойти румынку может и Каролина Плишкова, если она дойдет до финала Australian Open.

      Шансы вмешаться в борьбу за первое место не имеют другие участники четвертьфинала Australian Open: Анастасия Павлюченкова – Даниэль Роуз Коллинз, Эшли Барти (будет играть с Петрой Квитовой) и Серена Уильямс (будет противостоять Каролине Плишковой).

      Теги: Спорт Australian Open Елина Свитолина Теннис
      Источник: 24 Канал
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