Украинка Юлия Ткач-Остапчук завоевала бронзовую награду на чемпионате мира по вольной борьбе

На чемпионате мира по вольной борьбе, который проходит в Будапеште (Венгрия), сборная Украины завоевала очередную награду.

На этот раз медаль сборной Украины принесла Юлия Ткач-Остапчук, которая стала бронзовой призеркой в весовой категории до 62 килограмм. В малом финале украинка победила хозяйку турнира Мариану Састин 2: 0.

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Стоит отметить, что это уже третья награда для сборной Украины. Напомним, золото завоевала Алла Черкасова (68 кг), а впоследствии Оксана Ливач принесла сборной Украине бронзовую награду в весовой категории до 50 килограмм.