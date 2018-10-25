Украинка Юлия Ткач-Остапчук завоевала бронзовую награду на чемпионате мира по вольной борьбе
На чемпионате мира по вольной борьбе, который проходит в Будапеште (Венгрия), сборная Украины завоевала очередную награду.
На этот раз медаль сборной Украины принесла Юлия Ткач-Остапчук, которая стала бронзовой призеркой в весовой категории до 62 килограмм. В малом финале украинка победила хозяйку турнира Мариану Састин 2: 0.
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Стоит отметить, что это уже третья награда для сборной Украины. Напомним, золото завоевала Алла Черкасова (68 кг), а впоследствии Оксана Ливач принесла сборной Украине бронзовую награду в весовой категории до 50 килограмм.
Источник: 24 Канал
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