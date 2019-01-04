Калинина остановилась в шаге от финала престижного турнира в парном разряде

Украинская теннисистка Ангелина Калинина, которая выступает в паре с японкой Нао Хибино, проиграла в полуфинале парного разряда турнира WTA в китайском Шэньчжэне.

Калинина и Хибино уступили дуэту китаянки Йин-Йин Дуань и чешки Ренаты Ворачовой 1:2 (6:2, 1:6, 3:10).

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Поединок продолжался более часа. В первом сете Калинина и Хибино проигрывали 0:2, но сумели взять шесть геймов подряд и повести в счете. Во второй партии украино-японская пара провалилась, взяв только один гейм.

На решающем тайбрейке Дуань и Ворачова сделали три мини-брейка и выиграли 10:3.

Отметим, что это первый полуфинал в парном разряде для украинки в ​​рамках турнира WTA. До этого Калинина доходила до четвертьфинала лишь однажды на соревновании в Вашингтоне в паре с Бенчич.

Напомним, что в одиночном разряде турнир в Шэньчжэне закончился для украинки в ​​финале квалификации поражением от Иваны Йорович.