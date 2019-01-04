Калинина остановилась в шаге от финала престижного турнира в парном разряде
Украинская теннисистка Ангелина Калинина, которая выступает в паре с японкой Нао Хибино, проиграла в полуфинале парного разряда турнира WTA в китайском Шэньчжэне.
Калинина и Хибино уступили дуэту китаянки Йин-Йин Дуань и чешки Ренаты Ворачовой 1:2 (6:2, 1:6, 3:10).
Читайте также: Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира в Австралии
Поединок продолжался более часа. В первом сете Калинина и Хибино проигрывали 0:2, но сумели взять шесть геймов подряд и повести в счете. Во второй партии украино-японская пара провалилась, взяв только один гейм.
На решающем тайбрейке Дуань и Ворачова сделали три мини-брейка и выиграли 10:3.
Отметим, что это первый полуфинал в парном разряде для украинки в рамках турнира WTA. До этого Калинина доходила до четвертьфинала лишь однажды на соревновании в Вашингтоне в паре с Бенчич.
Напомним, что в одиночном разряде турнир в Шэньчжэне закончился для украинки в финале квалификации поражением от Иваны Йорович.
Выбор редакции
-
Жестокое убийство иностранных студенток в Харькове: главный подозреваемый покинул странусегодня , 12:12
-
Больших врагов Донбасса, чем российские "освободители", не существует: фото уничтоженного селасегодня , 11:14
-
Лучшие украинские книги 2018 года, которые никогда не поздно прочитатьсегодня , 11:03