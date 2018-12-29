Украинка Калинина пробилась в финал квалификации на престижном турнире в Китае
Украинская теннисистка Ангелина Калинина выиграла первый матч в квалификации турнира серии WTA International в китайском Шэньчжэне.
Украинская теннисистка обыграла китаянку Лю Фанчжоу со счетом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час и 14 минут.
Читайте также: Звездные украинские теннисистки узнали соперниц на первом турнире в сезоне
Ключевой момент первого сета произошел в пятом гейме, когда Калинина сделала брейк, после чего без критических моментов трижды защитила свою подачу. Во второй партии Ангелина взяла три гейма на приеме, чем компенсировала один брейк от Лю Фанчжоу.
В финале отборочных соревнований Ангелина встретится с сербкой Иваной Йорович, которая посеяна под седьмым номером.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Теннис: сборная Канады навязала борьбу команде Франции11 февраля 2012 , 14:20
Тоттенхэм – Манчестер сити: прогноз букмекеров28 октября , 22:19
Лучший баскетболист мира и Дэвид Бекхэм создадут ФК19 ноября 2013 , 14:10
Анонс второго тура чемпионата Англии23 августа 2014 , 13:25