Украинка Калинина пробилась в финал квалификации на престижном турнире в Китае

Украинская теннисистка Ангелина Калинина выиграла первый матч в квалификации турнира серии WTA International в китайском Шэньчжэне.

Украинская теннисистка обыграла китаянку Лю Фанчжоу со счетом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час и 14 минут.

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Ключевой момент первого сета произошел в пятом гейме, когда Калинина сделала брейк, после чего без критических моментов трижды защитила свою подачу. Во второй партии Ангелина взяла три гейма на приеме, чем компенсировала один брейк от Лю Фанчжоу.

В финале отборочных соревнований Ангелина встретится с сербкой Иваной Йорович, которая посеяна под седьмым номером.

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